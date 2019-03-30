سر دعوة أفيخاي أدرعي فلسطينيين لمشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول

دعا أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى مشاهدة مباراة فريقي برشلونة وإسبانيول، المقررة مساء اليوم، السبت.

ونشر أفيخاي أدرعي، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، دعا من خلالها الفلسطينيين في قطاع غزة الذين خرجوا مساء اليوم للتظاهر لمشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول، بدلا من الخروج للمظاهرة المليونية، التي دعت لها حركة حماس، اليوم، السبت، للاحتفال بـ"يوم الأرض" الفلسطيني.

لجميع المشاغبين على #السياج_الأمني، مش أحسنلكم تعملوا إشي مفيد بدل أعمال الشغب على السياج؟!

بلكي تروّحوا تحضروا لعبة #الفوطبول بدل ما تشاغبوا #عالفاضي! @FCBarcelona pic.twitter.com/FonmkvgtbI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 30, 2019

​وقال أدرعي:

لجميع المشاغبين على السياج الأمني، مش أحسنلكم تعملوا إشي مفيد بدل أعمال الشغب على السياج؟! بلكي تروّحوا تحضروا لعبة الفوتبول بدل ما تشاغبوا عالفاضي.

سلاح جديد

© REUTERS / Amir Cohen الكشف عن سلاح إسرائيلي جديد

وجاءت دعوة أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، في سياق ما أسمته قناة عبرية بالسلاح الجديد الذي دشنته إسرائيل، في الفترة الأخيرة.

وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء أمس، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي دشن سلاحا جديدا خلال الفترة الماضية، ويتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوردت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي أطلق حملة إعلامية جديدة تحت عنوان " stophamas#"، وهدفها يقضي بتعريف المجتمع الدولي العمليات العسكرية التي تدعى القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنها تهدد إسرائيل، خاصة العمليات التي قامت بها الحركة الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت القناة العبرية أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يقوم بهذه المهمة باللغة العربية، والغرض من حملته الإعلامية باللغة العربية التعريف بأن العمليات التي تقوم بها حركة حماس لا طائل منها، ومحاولة الحد منها.

فعاليات يوم الأرض

يشار إلى أن أدرعي ومعه صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، على "تويتر"، تقوم بالمهمة نفسها.

وفي السياق نفسه، قتل فلسطيني وأصيب 138 آخرين بالرصاص الحي والاختناق، قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، خلال إحياء فعاليات "يوم الأرض" الـ43، والذكرى الأولى لـ"مسيرة العودة وكسر الحصار". وذلك بحسب وكالة "سما".

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز على المتظاهرين واعتدوا على سيارة إسعاف شرق غزة. وذلك بالتزامن مع وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لمخيم العودة في ملكة، شرق غزة. وذلك ضمن توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى حدود قطاع غزة، استعدادا لمليونية الأرض والعودة.

الدبكة الشعبية

وعم الإضراب الشامل كافة مناطق قطاع غزة، استعدادا للمشاركة في مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وبدأت منذ أمس الاستعدادات في مخيمات العودة شرق غزة، لاستيعاب المشاركين في المسيرات، كما تم التخطيط لبرامج مختلفة منها "الدبكة الشعبية" ومشاركة فرق إنشاد في الخيام.

وينتشر منذ الصباح الآلاف من أفراد الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود مع إسرائيل، لمنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، بناءً على تعليمات من قيادة الهيئة لعدم منح الجيش الإسرائيلي الفرصة لإطلاق النار تجاه المشاركين.

وفي الإطار نفسه، تقام مساء اليوم، مباراة برشلونة وإسبانيول الإسبانيين، في سياق الجولة 29 من الدوري الإسباني.