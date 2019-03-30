من تونس... اتصال هاتفي من الملك سلمان إلى رئيس كازاخستان

بعث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز برسالة إلى رئيس جمهورية كازاخستان.

ويتواجد الملك سلمان حاليا في تونس، حيث يرأس وفد المملكة المشارك في فعاليات القمة العربية بتونس.

خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية https://t.co/2TKgOrCvG5 — #أخبار_السعودية (@saudi_enews) March 30, 2019

وأجرى الملك سلمان اتصالا هاتفيا برئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، هنأه فيه بتوليه رئاسة الجمهورية، حسب وكالة الأنباء السعودية، "واس".

وتمنى الملك سلمان للرئيس والشعب الكازاخستاني المزيد من التوفيق والازدهار.

وشكر الرئيس جومارت توكاييف الملك سلمان لحرصه على التهنئة، وتطوير العلاقات بين البلدين.