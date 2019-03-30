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18:17 30 مارس/ آذار 2019
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    فيديو "فضيحة" في مستشفى خليجي... وتحرك عاجل من السلطات

    © Fotolia / VILevi
    العالم العربي
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    أثار مقطع مصور داخل مجمع طبي في دولة البحرين جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى تحركا عاجلا للسلطات الرسمية لاحتواء الغضب.

    يظهر في المقطع الذي وصفه إعلام بأنه "فضيحة" سرب من النمل فوق قدم مريض بجناح 66 بمجمع السلمانية الطبي، بينما كان يتكلم فيه أحد أقاربه ويتهم السلمانية بالإهمال.

    وبعد رواج الفيديو على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أمرت وزيرة الصحة فائقة الصالح بتوقيف جميع المسئولين بالجناح المعنيين برعاية المريض، وفقا لصحيفة "أخبار الخليج" المحلية.

    كما أمرت الوزيرة بتشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على أسباب حدوث الأمر، ورفع تقرير عاجل عن هذه الواقعة، ومن ثم محاسبة المقصرين في حال ثبوت الإهمال أو التقصير.

    وتوجهت إدارة السلمانية إلى الجناح المذكور، وتأكدت من سلامة المريض وصحته، ونظف الممرضون المريض، وتبين أن النمل على قدم واحدة فقط، بحسب الصحيفة.

    وجرى استدعاء فريق من إدارة الصحة العامة، الذي كشف على غرفة المريض بالكامل ولم يجد أي نوع من الحشرات أو ما شابه ذلك، فقط تم العثور على بقايا وآثار النمل على الرجل التي بها جروح قديمة، وتم التأكد من توافر شروط السلامة المحيطة بالمريض.

    وتواصلت الإدارة مع أهل المريض وطلبت منهم في حال الملاحظات أو الشكاوى التوجه لمسؤول الجناح أو مكتب الشكاوى وحقوق وعلاقات المرضى، وعدم بث تصوير للمريض وانتهاك خصوصيته، إذ إن هذا الأمر يتنافى مع حقوق المريض وقوانين المستشفى.

    ووفق التحقيقات الأولية كشف المسؤولون في الجناح عن رصد مادة غريبة على رجل المريض، وعند سؤال الأهل تبين أنها من الأدوية الشعبية التي تساعد على شفاء الجروح عبارة عن زيت السمسم، وتم تنبيههم بعدم وضعها مره أخرى.

    وقالت وزارة الصحة إنها سوف تطلع الرأي العام على نتائج التحقيق، ولن تتهاون مع المقصرين، ولها سياسة المريض أولا، وتعمل على خدمته وعلاجه وتوفير جميع احتياجاته، وتضع مصلحة المريض في أولوياتها.

    وقال النائب البرلماني أحمد الدمستاني، لصحيفة البلاد المحلية، أن وزيرة الصحة أبلغته بغضبها من هذا الاهمال وقالت له: "يؤسفني ما حدث من إهمال للمريض ولقد وجهت جميع المعنيين للتحقق من الموضوع ومعاقبة المتسبب في هذا الاهمال الفظيع الذي بالتأكيد لا نقبل به وسينال كل من أهمل هذا المريض عقابه سواء من التمريض أو الأطباء".

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    الكلمات الدلالية:
    إهمال طبي, البرلمان البحريني, الحكومة البحرينية, البحرين
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