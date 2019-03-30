الملك سلمان يتسلم مفتاح تونس والدكتوراة الفخرية في تخصص الحضارة (صور)

تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة القيروان بتونس في تخصص الحضارة العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك في مقر إقامته بالعاصمة التونسية اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي الدكتور سليم خلبوس، يرافقه مدير جامعة القيروان بتونس الدكتور حمادي المسعودي، وعدد من عمداء كليات الجامعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما تسلم الملك سلمان، المفتاح الذهبي لمدينة تونس، من شيخة مدينة تونس سعاد عبدالرحيم، يرافقها مساعدي رئيس بلدية تونس، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأعربت شيخة مدينة تونس عن اعتزازها بـ"الزيارة الكريمة للملك سلمان للجمهورية التونسية".

ياخي حتى ما راح جامعتهم وعطوه اياه في قصره 🤣 وعطوه مفتاح تونس الذهبي بعد ، ورمم لهم جامع الزيتونه الذي بناهـ العرب pic.twitter.com/OFsFYudyr8 — 🇸🇦🇸🇦علي (@ali_alsharif84) March 30, 2019

وشكر الملك شيخة مدينة تونس، معربا عن سعادته وشكره لتسلم هذا الرمز الذي يحمل اسم مدينة عريقة.

وكان الملك سلمان، تسلم من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أعلى وسام في الجمهورية "الصنف الأكبر من وسام الجمهورية"، كما سلم الملك للرئيس التونسي قلادة الملك عبدالعزيز.

وكان العاهل السعودي عقد والرئيس الباجي قايد السبسي، اجتماعا في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.