"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع للجيش اليمني قبالة منفذ علب في عسير

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، سيطرة مسلحيها على مواقع تتمركز فيها قوات من الجيش اليمني في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة شنوا هجوما على مواقع للجيش اليمني قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير، وتمكنوا من السيطرة على عدة مواقع، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش.

© REUTERS / Anees Mahyoub الجيش اليمني يعلن أسر 45 من مسلحي "أنصار الله" في محافظة حجة

إلى ذلك، استهدفت "أنصار الله" قوات للجيش اليمني قبالة منفذ علب بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" وعدد من قذائف المدفعية أوقعت قتلى ومصابين. بحسب المركز الإعلامي.

وكانت "أنصار الله" أعلنت اليوم السبت، أنها سيطرت على موقعين كانت تتمركز فيهما قوات يمنية بقطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "مقاتلي الجماعة نفذوا هجوما على تجمعات للجيش اليمني في رشاحة بنجران"، مضيفة أن "الهجوم أسفر عن سيطرة الجماعة على موقعين ومقتل وإصابة عدد من الجيش اليمني".

إلى ذلك، وبحسب المسيرة، قصفت "الجماعة تجمعات للجيش اليمني في معسكر عاكفة في نجران، أوقع قتلى وجرحى في صفوفه بصاروخ محلي الصنع من نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات".

وعلى صعيد المستجدات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، شنت "أنصار الله" هجوما على مواقع للقوات الحكومية في جبهة حمير بمديرية مقبنة غرب تعز، ألحق خسائر في صفوف العسكريين اليمنيين.

ويقوم التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات جوية وبرية وبحرية لمساندة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مسلحي جماعة "أنصار الله".