الجبير ينشر صورة جديدة تتعلق بمذبحة مسجدي نيوزيلندا

شاركت المملكة العربية السعودية في تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "شاركت في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا وشهدت على حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بكافة أطيافه".

ووضع الجبير صورة له أثناء مشاركته إلى جانب ممثلين عن 59 دولة، شاركوا في مراسم التأبين التي أقيمت في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية.

واستهدف هجوم إرهابي في 15 مارس/آذار الجاري مسجدين خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة 50 آخرين.

شاركت في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في #نيوزيلندا وشهدت على حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بكافة أطيافه pic.twitter.com/GetXf1iDgV — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) March 29, 2019

وكان منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارانت، يصور جريمته عبر كاميرا، وينقلها في بث مباشر عبر موقع "فيسبوك".

وأكدت السفارة السعودية لدى نيوزلندا وجود مواطنين سعوديين بين المصابين في الحادث الإرهابي بمدينة كرايست تشيرش.

وأعلنت أسرة السعودي محسن المزيني عن وفاته في هجوم نيوزيلندا الإرهابي، ونعته وزارة الخارجية السعودية.