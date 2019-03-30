قصة إنسانية وراء محاولة اقتحام الموكب الملكي في المغرب

ونقلت وكالة "المغرب العربي للأنباء" أنه "علم لدى مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، أنه جرى توقيف القاصر الذي تعمد اجتياز الترتيبات الأمنية والاقتراب من الموكب الملكي، أثناء مروره بشارع ابن الخطيب في اتجاه صومعة حسان بمدينة الرباط".
وتتابع السلطات التدقيق بالأمر وإجراءات البحث، من أجل الكشف عن جميع الظروف والدوافع والملابسات المحيطة بهذا الحادث.
وكان بث تلفزيوني حي أظهر رجلا يركض صوب سيارة تقل العاهل المغربي بعد فترة وجيزة من وصول البابا فرنسيس إلى المغرب، اليوم السبت، ولكن رجال الأمن سارعوا بالإمساك به.
#فيديو | شاب يقتحم موكب العاهل المغربي بعد وصول #البابا_فرنسيس إلى #الرباط والأمن يلقي القبض عليه#المغرب #زيارة_البابا_إلى_المغرب #PopeInMorocco— العين الإخبارية (@alain_4u) March 30, 2019
#PapaEnMarruecos pic.twitter.com/IUkTtLWkXp
وكان الملك محمد السادس يقف في سيارة مكشوفة يلوح للجماهير التي كانت مصطفة على جانبي شارع بالرباط ضمن موكب سيارات يضم سيارة البابا، بحسب وكالة "رويترز".
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