مقتل وإصابة 3 من الشرطة العراقية في هجوم مسلح بصلاح الدين

قتل وجرح ثلاثة من أفراد الشرطة العراقية، اليوم السبت، في هجوم مسلح عليهم بمحافظة صلاح الدين بوسط البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية فتحت النار على فوج مغاوير الشرطة الاتحادية في منطقة المزاريع أطراف بلد بمحافظة صلاح الدين".

© AP Photo / Khalid Mohammed أمنية صلاح الدين تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الاشتباكات شمالي العراق

وأشارت إلى أن "الهجوم أدى إلى "استشهاد منتسبين اثنين وجرح آخر، كمعلومات أولية عن الحادث".

يذكر أن القوات العراقية، أعلنت تحرير قضاء بيجي الواقع شمالي محافظة صلاح الدين، وعلى بعد حوالي 210 كم شمال بغداد، بالكامل من سيطرة "داعش" الإرهابي، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول من سنة 2015.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.