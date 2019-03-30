رباعية ليبيا تدعم جهود المبعوث الأممي وتتمنى نجاح المؤتمر الجامع

أعربت اللجنة الرباعية حول ليبيا، وتتكون من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، عن أملها في نجاح المؤتمر الجامع للأطراف الليبية المقرر منتصف الشهر المقبل، ودعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لحل الأزمة.

تونس — سبوتنيك. وقال أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر أعقب اجتماع اللجنة على هامش أعمال القمة العربية في تونس "هناك اتفاق على ملتقى خلال 15 يوم ونأمل النجاح في الملتقى في الاتفاق على التسوية وإعادة بناء ليبيا"، مضيفا "هناك تأييد لجهد غسان سلامة والأمم المتحدة".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko تفاصيل الاتفاقيات والتعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في قطاع الصحة

من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إن "القمة الإفريقية الشهر الماضي قررت عقد قمة وطنية ليبية، ونتمنى أن تعقد في تموز/يوليو بأثيوبيا".

أما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فأشار إلى وجود "علامات تفاعل إيجابية لتجاوز الخلافات بين (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز) السراج و(القائد العام للجيش الليبي خليفة) حفتر وهناك إمكانية لأول مرة لتجاوز الخلافات".

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غرب البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وأعلن سلامة في مؤتمر صحفي الشهر الجاري إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع للأطراف الليبية في الفترة بين 14 و16 نيسان/أبريل المقبل في مدينة غدامس، غربي ليبيا، مؤكدا على أن دعوات المشاركة في المؤتمر ستوجه إلى جميع الأطراف من دون استثناء، وأنه تواصل مع الهيئة التأسيسية والبرلمان لمعالجة الخلافات بين المؤسستين، مشيرا إلى أنه سيطلب من الليبيين خلال المؤتمر تحديد موعد للانتخابات.