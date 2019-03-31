في أول عملية تصويت منذ 5 سنوات… ليبيا تجري انتخابات محلية

بدأت ليبيا إجراء انتخابات محلية نادرة في تسع بلدات، على الرغم من أن نسبة الإقبال في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ خمس سنوات لم تتجاوز 38 في المئة تقريبا.

© Sputnik . M.Hemida رباعية ليبيا تدعم جهود المبعوث الأممي وتتمنى نجاح المؤتمر الجامع

وتشهد ليبيا فوضى منذ الاطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في 2011، حيث لم تشهد أي انتخابات منذ 2014.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين ليبيين، اليوم السبت 30 مارس / آذار، أن الانتخابات جرت في 9 مجالس فقط من بين 69 مجلسا محليا في جنوب ليبيا وغربها، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن أعمال عنف أو تخريب.

ولفتت إلى أنه يوجد في ليبيا 120 مجلسا محليا منذ عام 2013 في محاولة لإنهاء الحكم المركزي وحكم الفرد الواحد، الذي كان موجودا في عهد القذافي، وأجرت بعض المجالس انتخابات في 2014.

ونقلت "رويترز" عن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، إنه سيتم إجراء انتخابات محلية كل سبت إلى أن يجري 33 مجلسا انتخاباته، حتى يتم انتخاب كل المجالس، بينما قال أحد الناخبين، لدى الإدلاء بصوته: "نتمنى كل النجاح لهذه الإدارة وأن تحقق كل طموحات سكان هذه المدينة في كل المناطق".

وتعقد الأمم المتحدة مؤتمرا وطنيا في أبريل / نيسان المقبل، في محاولة لإنهاء الصراع السياسي في البلاد.