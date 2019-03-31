الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

© AP Photo / Sebastian Scheiner إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المتاخمة لشمال قطاع غزة

القدس — سبوتنيك . وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له فجر اليوم الأحد 31 مارس / آذار: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول ، فالحديث يدور عن رصد إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في مدينة أشكول الإسرائيلية شمال قطاع غزة، لحظة إطلاق الصواريخ من داخل قطاع غزة.

وقالت القناة "13" الإسرائيلية إن "عدد من القذائف سقطت في أماكن مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية".

وأضافت القناة بأن "تعزيزات أمنية كبيرة من الجيش الإسرائيلي انتشرت في المكان، لإجراء عمليات بحث وتفتيش".

متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في المجلس الإقليمي #أشكول فالحديث يدور عن رصد اطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 30, 2019

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل، أمس السبت، 4 فلسطينيين فيما أصيب أكثر من 300 آخرين بجراح مختلفة جراء قمع المشاركين في مسيرة "مليونية الأرض والعودة" شرقي قطاع غزة، لإحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض ومرور عام على مسيرات العودة وكسر الحصار.