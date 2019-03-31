تلبية لمطالب دولية... تونس تتخذ قرارا برفع أسعار البنزين

قررت الحكومة التونسية رفع أسعار البنزين بحوالي أربعة في المئة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة إصلاحات، لخفض عجز الموازنة.

جاء ذلك في بيان وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، اليوم الأحد 31 مارس / آذار، بحسب وكالة "رويترز".

وقال البيان: "تجاوز سعر خام النفط خلال الفترة الأخيرة من السنة عتبة 86 دولارا للبرميل"، مضيفا: "استنادا إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية".

وأضافت البيان: "البنزين الخالي من الرصاص سيزيد بنسبة 80 مليما ليصبح السعر الجديد 2065 مليما على أن يطبق السعر الجديد بدءا من اليوم الأحد".

ورفعت تونس أسعار المحروقات أربع مرات العام الماضي في محاولة لكبح عجز الموازنة، الذي يطالب به المقرضون الدوليون.

وتسعى تونس إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وتكافح من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011.