إسرائيل تعيد فتح معابر غزة المغلقة منذ الضربة الصاروخية

أعادت السلطات الإسرائيلية فتح معبرين مع قطاع غزة، بعد أيام من الأعمال العسكرية، في إشارة إلى أن محادثات وقف إطلاق النار قد تتقدم.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من حركة "حماس"، اليوم الأحد، القول إن معبري بيت حانون وكرم أبو سالم فتحا لأول مرة منذ يوم الاثنين الماضي.

يأتي هذا بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ أطلقت، ليل السبت الأحد، من قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة" دون أن تسفر عن إصابات وأن دباباته ردت بقصف مواقع عسكرية لحركة "حماس" في القطاع.

متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في المجلس الإقليمي #أشكول فالحديث يدور عن رصد اطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 30, 2019

​وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "خمسة صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "ردا على الصواريخ التي أطلقت من غزة على إسرائيل في وقت سابق من الليلة، قصفت دبابات الجيش عددا من المواقع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة".

#عاجل قصفت دبابات #جيش_الدفاع قبل قليل عدة مواقع تابعة لمنظمة #حماس في قطاع #غزة ردًّا على اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه #إسرائيل الليلة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2019

​يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل، يوم أمس السبت، أربعة فلسطينيين فيما أصيب أكثر من 300 آخرين بجراح مختلفة جراء قمع المشاركين في مسيرة "مليونية الأرض والعودة" شرقي قطاع غزة، لإحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض ومرور عام على مسيرات العودة وكسر الحصار.