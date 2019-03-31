ملامحه كما هي... نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف ما رآه في قبر العندليب

كشف محمد شبانة، نجل شقيق النجم المصري عبد الحليم حافظ، مفاجأة مدوية عما شاهده في قبر "العندليب الأسمر".

ورد شبانة، على التقارير التي تحدثت عن تهديد المياه الجوفية للمقبرة التي مدفون فيها عبد الحليم حافظ، بقوله إنه اكتشف مفاجأة خلال دخوله المقبرة.

وقال نجل شقيق العندليب، في حوار مع موقع " مصراوي ": "عندما علمت بأنباء تهديد المياه الجوفية مقبرة العائلة، ذهبت للتأكد في المقابر، ومعالجة الأمر بشكل سريع".

وتابع "بالفعل حصلنا على إذن بفتح القبر للتأكد من أن المياه الجوفية وصلت إليه أم لا".

ومضى "كنا نمسك بكشاف كبير، ونزل معنا شيخ الجامع القريب وعدد من عمال المقابر، وكنت انتظرهم في الأعلى، ولكن فوجئت أنهم يهتفون بأصوات تهلل، وطلبوا مني النزول للقبر، لأرى جثمان عمي (عبد الحليم حافظ)".

واستطرد "لكني رفضت بشدة، لأني أخاف من النزول إلى القبور، حتى أني لم أنزل عند دفن والدي، لكنهم أصروا فعليا على ضرورة نزول قبر عمي (عبد الحليم حافظ) في تلك المرة، وأجبروني على النزول".

وقال شبانة:

عندما دخلت كانت المفاجأة، حيث رأيت عمي حليم، بوجهه الجميل نائم في هدوء، ورأيت ملامحه كما هي، أنفه وفمه وأذنه وجفونه وشعره الأسود الجميل.

عبد الحليم حافظ

أكد عبد العليم عون،رئيس لجنة إحياء ذكرى العندليب،قائلا:"منذ سنوات عندما عانت المقبرة من تسرب مياه نزلت بنفسى إلى المقبرة وشاهدت جثة العندليب وهى بكامل هيئتها لم تحلل كمالو كان مدفونًا من دقيقة واحدة وكان وجهه كالطفل النائم الوديع والرمال النائم عليها عبارة عن ذهب" pic.twitter.com/jWxo6bnqy8 — طارق آل الشيخ ♔ (@tmshaker2) March 5, 2019

يذكر أنه سيتم الاحتفال بذكرى مرور 90 عاما على ميلاد عبد الحليم حافظ، والذي أصبح واحدا من أهم وأعظم المطربين في الوطن العربي.