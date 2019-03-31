السعودية تخطط لإصدار أدوات دين بنحو 31 مليار دولار هذا العام

قال مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية في بيان، إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة.

© REUTERS / YURI GRIPAS السعودية تعتزم اقتراض نحو 31 مليار دولار لسد عجز الموازنة العامة

وقالت المملكة، التي أصدرت سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني، إن استراتيجية الاقتراض الخارجي "تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية". وفقا لـ "رويترز".

يأتي البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" السعودية لأولى سنداتها في الأسواق الدولية.

وفي وقت سابق، أكد مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف، أن حكومة المملكة تعتزم اقتراض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار أمريكي)، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ 131 مليار ريال (34.93 مليار دولار).