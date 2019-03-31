بالصورة... وزير لبناني يساعد مسنة على حمل حقائبها في المطار

إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة لوزير لبناني في مطار بيروت الدولي وهو يقوم بمساعدة امرأة مسنة.

وأظهرت الصورة التي التقتها أحد المسافرين في المطار قيام وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية اللبنانية، حسن مراد، بمساعدة امرأة مسنة في حمل حقائبها في منطقة تسليم الحقائب في مطار بيروت.

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد وهو يقوم بمساعدة إمرأة مسنّة في حمل حقائبها من مكان إستلام حقائب المسافرين

يعني يلي بكون جاي من عايلة كل همها تخدم الناس كيف بدك اياه يكون

حسن مراد ابن البقاع الغربي..

اهل النخوة والشهامة.. @hassanmrad pic.twitter.com/0QC3LfXs5F — Hassan Khalifhe (@HKhalifhe) March 30, 2019

وبعد تداول الصورة بين رواد التواصل الاجتماعي عبر اللبنانيون عن إعجابهم بفعلة الوزير الذي عبر عن إنسانيته وساعد مواطنة كانت بأمس الحاجة لها.