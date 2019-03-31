بالصورة... وزير لبناني يساعد مسنة على حمل حقائبها في المطار

وأظهرت الصورة التي التقتها أحد المسافرين في المطار قيام وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية اللبنانية، حسن مراد، بمساعدة امرأة مسنة في حمل حقائبها في منطقة تسليم الحقائب في مطار بيروت.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد وهو يقوم بمساعدة إمرأة مسنّة في حمل حقائبها من مكان إستلام حقائب المسافرين— Hassan Khalifhe (@HKhalifhe) March 30, 2019
يعني يلي بكون جاي من عايلة كل همها تخدم الناس كيف بدك اياه يكون
حسن مراد ابن البقاع الغربي..
اهل النخوة والشهامة.. @hassanmrad pic.twitter.com/0QC3LfXs5F
وبعد تداول الصورة بين رواد التواصل الاجتماعي عبر اللبنانيون عن إعجابهم بفعلة الوزير الذي عبر عن إنسانيته وساعد مواطنة كانت بأمس الحاجة لها.
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