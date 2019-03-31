حفتر يبشر بموعد حل الأزمة في ليبيا (صور)

شارك القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، مساء امس السبت، في جلسات "الملتقى الأول لمستقبل شباب ليبيا".

وأعلن حفتر، أن ليبيا ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراجة للأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام الحاصل حاليا بين مؤسسات الدولة، وذلك وفقا لقناة "العربية".

ونشر مكتب إعلام القيادة العامة الليبية، صورا للمشير خلفية حفتر، قال إنها خلال مشاركة المشير في جلسات "الملتقى الأول لمستقبل شباب ليبيا والذي يضم مختلف شرائح الشباب من غرب البلاد وشرقها وجنوبها".

وأضاف أن المشير خليفة حفتر "استمع إلى رؤى وأفكار الشباب وتطلعاتهم لبناء ليبيا المستقبل ومشاركتهم في عملية البناء كونهم عماد الوطن ومستقبله"، مشيرا إلى أن "الملتقى الأول لمستقبل شباب ليبيا" عقد بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وذلك وفقا لموقع "الوسط" الليبي.

وتعقد الأمم المتحدة مؤتمرا وطنيا في أبريل/ نيسان، سعيا لإنهاء الصراع السياسي، وتهدف جهود الأمم المتحدة إلى إعداد البلاد لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها.