مجلس النواب اليمني يستعد لعقد جلسته الأولى منذ سيطرة "أنصار الله" على صنعاء

يستعد مجلس النواب اليمني، لعقد الجلسة الأولى له منذ سيطرة جماعة أنصار الله على العاصمة اليمنية صنعاء.

ودعا نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، كافة الأعضاء في الخارج والداخل لتحديد أماكنهم ليتم نقلهم إلى مكان انعقادها غير المعلن حتى الآن، وذلك وفقا لقناة "الحدث" السعودية.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad لوليسغارد يناقش مع الفريق الحكومي الخطة المعدلة لإعادة الانتشار في الحديدة

كما دعا الشدادي، جميع النواب الموجودين خارج اليمن للتجمع في الرياض في موعد أقصاه اليوم الأحد 31 مارس/ آذار، حتى يتم نقلهم إلى المكان المحدد للجلسة، في حين أن على الأعضاء داخل اليمن تحديد أماكن تواجدهم لترتيب إجراءات نقلهم.

يذكر أن عدد نواب البرلمان اليمني الأحياء حتى الآن 267 نائبا من أصل 301 انتخبوا في 2003، فيما يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحضور أكثر من 134، وهو ما تسعى الحكومة اليمنية لتوفيره، خصوصا أن النواب المقيمين داخل اليمن يبلغ عددهم 80 نائبا، نصفهم تقريبا يشارك في جلسات يعقدها البرلمان التابع لجماعة أنصار الله في صنعاء.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.