العاهل الأردني يحيي مبادرة ملك المغرب والبابا فرانسيس "نداء القدس"

أثنى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على المبادرة التي أطلقها ملك المغرب، محمد السادس، والبابا فرانسيس، الخاصة بمدينة القدس.

وقال الملك الأردني، على حسابه على موقع "تويتر"، "أحيي مبادرة نداء القدس، التي أطلقها أخي جلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرنسيس، للتأكيد على مكانة القدس الشريف كرمز للعيش المشترك والاحترام المتبادل والتراث الإنساني".

وتابع الملك عبد الله "القدس تجمع ولا تفرق وعلينا أن نعمل معا لتبقى عنوان السلام".

أحيي مبادرة "نداء القدس"، التي أطلقها أخي جلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرنسيس، للتأكيد على مكانة القدس الشريف كرمز للعيش المشترك والاحترام المتبادل والتراث الإنساني. القدس تجمع ولا تفرق وعلينا أن نعمل معا لتبقى عنوان السلام — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 31, 2019

​وكان العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس، والبابا فرانسيس قد وقعا على وثيقة "نداء القدس"، في قاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، والتي تهدف إلى المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان، والبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة.

وأكد البيان على ضرورة "صيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة".

وأعرب الملك والبابا عن أملهما "أن تكفل داخل المدينة المقدسة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها، بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى، خالق كل شيء، من أجل مستقبل يعم فيه السلام والأخوة كل أرجاء المعمور".

واستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، بابا الفاتيكان فرانسيس، لدى وصوله إلى المغرب، أمس السبت، في زيارة رسمية بحث فيها سبل تفعيل الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين.