بالصور... الحلبوسي يكرم العراقية ديانا السندي العاملة في وكالة "ناسا"

كرم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الفتاة العراقية ديانا السندي العاملة في وكالة "ناسا" الأمريكية.

ونشر الحلبوسي على صفحته الرسمية في "تويتر" صورة تجمعه مع ديانا خلال تكريمها، معلقا "فخور بهذه الكفاءات التي تحمل اسم العراق وتعكس وجهه الناصع والمشرق".

أنا فخور بهذه الكفاءات التي تحمل اسم العراق وتعكس وجهه الناصع والمشرق. pic.twitter.com/7B4gBO7Fok — محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) March 31, 2019

وولدت ديانا السندي وترعرعت في العاصمة بغداد، وانتقلت للعيش إلى مدينة لوس أنجلوس عام 2008، وحصلت من هناك على شهادة البكالوريوس بالهندسة الكيميائية عام 2017، ثم بدأت أول عمل لها في مجال تصنيع الصواريخ لاستكشاف الفضاء ومحركات الأقمار الصناعية.

المُهندسة العراقية ديانا السندي مُتخصصة في مجال صناعة الصواريخ في وكالة ناسا الفضائية pic.twitter.com/zXaHGGiUym — 🌐 هاشتاك العراق (@hishtaqiraq) January 4, 2019

ومنحت منظمة "brooke owens fellowship"، فرصة لديانا لتطوير مهاراتها في مجال علوم الفضاء بالتعاون مع وكالة "ناسا"، بعد حصولها على البكالوريوس بتفوق.