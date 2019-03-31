معارض سعودي يعود إلى بلاده بعد سنوات في أمريكا

عاد المحامي السعودي المعارض المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، عبد العزيز الحصان، إلى بلاده، أمس السبت.

وعاش عبد العزيز الحصان، المعارض السعودي، في ولاية إنديانا الأمريكية التي انتقل إليها، في العام 2013، بعد سنوات من "المنفى الاختياري". وذلك بحسب "إرم نيوز".

وقال الحصان في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، نشرها مساء السبت:

الحمد لله، وصلت المدينة المنورة اليوم العصر فشرفت بالسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام.. وقرت عيني برؤية أمي.. وشكر الله لكم جميعا على رسائلكم أيًا كانت.. وخاصة لمن دعا أو رحب أو ألقى السلام.. وجزيل الشكر لمن استقبلني.. وفق الله الجميع لكل خير.

الحمد لله وصلت المدينة المنورة اليوم العصر فشرفت بالسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام..



و قرة عيني برؤية أمي..



وشكر الله لكم جميعا على رسائلكم إي كانت.. وخاصة لمن دعاء أو رحب أو ألقى السلام..

وجزيل الشكر لمن أستقبلني..

وفق الله الجميع لكل خير pic.twitter.com/VP0AEmaCqR — عبدالعزيز الحصان (@AHussan) ٣٠ مارس ٢٠١٩

وكان المحامي السعودي المعارض المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، عبد العزيز الحصان، قد قال، يوم الجمعة، إن الرياض سمحت له بالعودة إلى بلده "دون محاسبة على مواقفه السياسية السابقة".

وكان الحصان قد توقف عن التغريد في حسابه بموقع "تويتر"، منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وقال إنه قرر ترك المجال العام، بعد أن كان الحساب منصة رئيسية للمحامي الشاب للتعبير عن آرائه ومواقفه السياسية، بجانب ظهور إعلامي محدود.