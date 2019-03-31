رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح "المنطقة الخضراء"

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، بفتح "المنطقة الخضراء" وسط بغداد 24 ساعة خلال أيام العطل والجمعة.

© AP Photo / Hadi Mizban الحكومة العراقية توجه بفتح "المنطقة الخضراء" مؤقتا وتجريبيا لأسبوعين

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق محمد حميد البياتي لـ " السومرية نيوز "، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أمر بفتح المنطقة الخضراء على مدار 24 ساعة خلال العطل ويوم الجمعة".

وفي وقت سابق وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم السبت 8 ديسمبر/ كانون الأول، بفتح شوارع المنطقة الخضراء (المجمع المحصن لمقار الحكومة والبعثات الأجنبية بالعاصمة بغداد) بشكل مؤقت وتجريبي بدء من الاثنين القادم ولمدة أسبوعين.