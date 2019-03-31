رئيس البرلمان اللبناني يصل بغداد في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية حيث كان في استقباله النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي.

© AFP 2019 / وصول وزير الاتصالات اللبناني على رأس وفد رفيع المستوى إلى بغداد (صور)

وكانت الدائرة الإعلامية في ​مجلس النواب العراقي​ قد أعلنت، في بيان، أن "بري سيلتقي بالمسؤولين العراقيين لبحث العلاقات الثنائية بين العراق و​لبنان​ وسبل تطويرها، إضافة إلى توسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين". وفقا لموقع " النشرة " اللبناني.

وستستمر زيارة بري في العراق حتى الخامس من نيسان ليتوجه بعدها إلى قطر من السادس إلى العاشر من نيسان.

وفي وقت سابق وصل وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير على رأس وفد رفيع المستوى يتألف من 25 رجل أعمال إلى العاصمة بغداد.