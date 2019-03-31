رئيس البرلمان اللبناني يصل بغداد في زيارة رسمية

وستستمر زيارة بري في العراق حتى الخامس من نيسان ليتوجه بعدها إلى قطر من السادس إلى العاشر من نيسان.
وفي وقت سابق وصل وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير على رأس وفد رفيع المستوى يتألف من 25 رجل أعمال إلى العاصمة بغداد.
وصل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية حيث كان في استقباله النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي.
وستستمر زيارة بري في العراق حتى الخامس من نيسان ليتوجه بعدها إلى قطر من السادس إلى العاشر من نيسان.
وفي وقت سابق وصل وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير على رأس وفد رفيع المستوى يتألف من 25 رجل أعمال إلى العاصمة بغداد.
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