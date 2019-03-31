إذاعة تونسية: أمير قطر يغادر القمة العربية ويتوجه إلى المطار... ماذا حدث داخل القاعة

قالت وسائل إعلام تونسية، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات وتوجه إلى المطار.