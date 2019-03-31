السيسي: لا مخرج من الصراع العربي الإسرائيلي إلا بدولة فلسطينية عاصمتها القدس

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لا مخرج نهائي من الصراع العربي الإسرائيلي إلا بحل نهائي شامل يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.