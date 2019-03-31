الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة للزعماء العرب في كلمته أمام قمة تونس

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الرئيس محمود عباس رسالة إلى الزعماء العرب خلال كلمته أمام اجتماع الدورة الثلاثين للقمة العربية المنعقدة في تونس العاصمة.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI السيسي: لا مخرج من الصراع العربي الإسرائيلي إلا بدولة فلسطينية عاصمتها القدس

القاهرة — سبوتنيك . وقال أبو مازن موجهاً حديثه للزعماء العرب: "نتطلع إليكم لنصرة فلسطين.. قضية العرب الأولى".

وقال الرئيس الفلسطيني إن "الإدارة الأميركية الحالية وسيط غير نزيه في عملية السلام، مضيفاً: "ما سياتي من الإدارة الأمريكية هو أعظم وأخطر في المرحلة المقبلة.

وأكد أبو مازن أن "ما قامت به الإدارة الامريكية بقراراتها الأخيرة (في القدس والجولان) يمثل نسفاً لمبادرة السلام العربية".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "نرفض اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان".