أمير الكويت: نريد علاقة مع إيران تحترم سيادة الدول وحسن الجوار

أكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، حرص بلاده على وجود علاقة صداقة وتعاون مع إيران، ترتكز على احترام الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار.

وقال أمير الكويت، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية: "نؤكد حرصنا على علاقة صداقة وتعاون مع إيران ترتكز على احترام الشؤون الداخلية وعدم التدخل واحترام حسن الجوار، وندعو إيران لذلك".

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وذكر أمير الكويت أن أي ترتيبات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ستكون غير واقعية.

وقال إن "العالم واستقراره سيبقى يعاني صداما وتدهورا ما لم تتحقق التسوية العادلة في القضية الفلسطينية والتي تفضى إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف "أي ترتيبات لعملية السلام في الشرق الأوسط لا تستند على تلك المرجعيات ستبقى بعيدة عن أرض الواقع ولا تحقق الحل العادل والشامل".

وانطلقت اليوم الأحد في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وبحثت القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.