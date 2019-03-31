الحكومة السورية ترسل مساعدات لمتضرري السيول في شمال شرقي البلاد (فيديو)

أرسلت الحكومة السورية قافلة مساعدات برفقة متطوعين من الهلال الأحمر السوري إلى المتضررين من السيول والأمطار في ريف محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وبحسب وكالة "سانا"، فقد سيرت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر صباح اليوم قافلة مساعدات إغاثية إلى منطقة تل حميس بمحافظة الحسكة.

© Sputnik . Ali Hashem سوريا... ضحايا بانهيار بناء في حلب ومنزل في الحسكة (صور)

وتتضمن المساعدات خيم وسلل غذائية وحاجيات منزلية لتقديمها للأهالي المتضررين من الفيضانات التي تعرضت لها المنطقة جراء الأمطار الغزيرة.

كما احتوت القافلة على 3000 بطانية و1500 فرشة و3000 سلة غذائية و500 خيمة برفقة 30 متطوعا من وحدة الاستجابة للكوارث بفرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ أيام إلى تشكل السيول والأودية ولا سيما في المنطقة الممتدة بين ريف مدينة المالكية مرورا بمناطق الجوادية والقحطانية واليعربية وانتهاء بريف ناحيتي تل حميس وتل براك.

وشكلت السلطات السورية في محافظة الحسكة يوم أمس لجنة لحصر الأضرار في المنازل الطينية والمزروعات الشتوية وتم اتخاذ عدد من الإجراءات المستعجلة تتضمن إرسال آليات هندسية إلى القرى المتضررة لتنفيذ سدات على الأودية والمفائض وتوزيع مواد إغاثية تشمل حصصا غذائية طارئة واسفنجات وبطانيات وشوادر وعدة مطبخ ومعاطف شتوية على العشرات من الأسر في إحدى مدارس تل حميس.

كما تقرر تشكيل لجان مهمتها حصر الأضرار في المنازل والمزروعات فور انحسار الفيضانات والسيول واستنفار كل الجهات العامة والوحدات الإدارية وخاصة الصحة والدفاع المدني.