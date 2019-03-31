الرئيس البرازيلي يكتفي بمكتب تجاري ويرجئ نقل السفارة للقدس

وأرجأ بولسونارو الإعلان عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس، حيث كان من المتوقع أن يعلن عن ذلك خلال زيارته للبلاد، قادما من أمريكا في ثاني محطة لزيارة خارجية، بعد تنصيبه رئيسا، في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي. وذلك بحسب وكالة "عرب 48".
وأضاف نتنياهو في كلمته:
إننا نصنع التاريخ معا، فمنذ توليك منصب الرئيس خلال شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام، لقد باشرنا بعصر جديد للعلاقات البرازيلية الإسرائيلية. وقد حضرت تلك المراسم التي تم تحليفك رئيسا خلالها. وها تقوم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط بزيارتك الأولى خارج حدود القارة الأميركية لتصل إسرائيل بغية قيادة علاقتنا إلى قمة جديدة.
سيشارك نتنياهو والرئيس البرازيلي في فعالية إبرام سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في مجال الأمن والطيران والأمن الداخلي والعلوم والتكنولوجيا، كما سيبرمان مذكرات التفاهم في مجالات "السايبر" والصحة والمياه.
وصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الى إسرائيل لزيارة رسمية وهي زيارته الأولى خارج حدود القارة الأمريكية. وقال بولسونارو باللغة العبرية لرئيس الوزراء نتنياهو: "أنا أحب إسرائيل!". وقال نتنياهو: "صديقي الرئيس نصنع التاريخ معا. لقد باشرنا بعصر جديد للعلاقات البرازيلية الإسرائيلية" pic.twitter.com/VA4LluHmYX— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 31, 2019
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