الرئيس البرازيلي يكتفي بمكتب تجاري ويرجئ نقل السفارة للقدس

يتوقع أن يعلن الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو، الذي بدأ صباح اليوم الأحد، زيارة إلى إسرائيل، عن افتتاح مكتب تجاري لبلاده بالقدس المحتلة.

وأرجأ بولسونارو الإعلان عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس، حيث كان من المتوقع أن يعلن عن ذلك خلال زيارته للبلاد، قادما من أمريكا في ثاني محطة لزيارة خارجية، بعد تنصيبه رئيسا، في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي. وذلك بحسب وكالة "عرب 48".

© REUTERS / RONEN ZVULUN بمشاركة 4 دول عربية... نتنياهو رفض عملية تسوية إقليمية

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، الرئيس البرازيلي، في مطار بن غوريون، حيث أشاد بالعلاقات بين البلدين، وبتوجه الرئيس بولسونارو في تعزيز العلاقات الإسرائيلية البرازيلية، من خلال توقيع الاتفاقيات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والزراعة والطاقة والسياحة. وقال بولسونارو بالعبرية خلال مراسم الترحيب به ونتنياهو إلى جواره في مطار بن غوريون في تل أبيب "أحب إسرائيل".

وأضاف نتنياهو في كلمته:

إننا نصنع التاريخ معا، فمنذ توليك منصب الرئيس خلال شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام، لقد باشرنا بعصر جديد للعلاقات البرازيلية الإسرائيلية. وقد حضرت تلك المراسم التي تم تحليفك رئيسا خلالها. وها تقوم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط بزيارتك الأولى خارج حدود القارة الأميركية لتصل إسرائيل بغية قيادة علاقتنا إلى قمة جديدة.

سيشارك نتنياهو والرئيس البرازيلي في فعالية إبرام سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في مجال الأمن والطيران والأمن الداخلي والعلوم والتكنولوجيا، كما سيبرمان مذكرات التفاهم في مجالات "السايبر" والصحة والمياه.