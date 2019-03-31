السراج: نعمل على بناء حكم مدني وعدم العودة إلى الشمولية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، إن الحكومة تتمسك بإقامة حكم مدني في البلاد ومنع قيام حكم عسكري على حد وصفه.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر السراج، في كلمته أمام القمة العربية الثلاثين في تونس، "لن نتنازل عن مبادئنا بإيجاد حلول مدينة تمنع عسكرة الدولة، ونعمل على بناء حكم مدني وعدم عودة الحكم الشمولي أو العسكري إلى ليبيا لأن هذا خط أحمر".

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ودعا السراج إلى "التوصل لموقف عربي موحد لحل الأزمة الليبية"، مضيفا "التهميش والإقصاء لا يقلان أهمية عن التحديات الأمنية التي نواجهها".

كما ذكر أن "التدخلات الإقليمية والدولية السلبية فاقمت الأزمة الليبية"، مؤكدا على ضرورة بناء سلطة مدنية في ليبيا تحول دون عودة النظام الشمولي.

وتابع "يجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا وفق قانون انتخابي متوازن. كما أنه حان الوقت للتوصل إلى موقف عربي موحد لحل الأزمة الليبية".

وكانت قد انطلقت اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الثلاثين، في تونس، بحضور زعماء 12 دولة عربية.

وقال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في كلمته الافتتاحية، "المملكة حريصة على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن ليبيا واستقرارها والقضاء على الإرهاب الذي يهددها".