عضو بحركة "فتح": التنسيق الأمني بين إسرائيل و"حماس" أصبح شرعيا

علّق عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، على قيام آلاف الأشخاص بتأمين سلمية مظاهرات "مسيرات العودة"، التي خرجت أمس، السبت، للاحتفال بمرور عام على بدء المسيرات.

ونشر الشيخ تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، للتعليق على قيام آلاف الأشخاص من حركة حماس بتأمين المظاهرات، قرب السياج المحيط بقطاع غزة أمس بتكليف من حماس، قائلا التنسيق الأمني مع إسرائيل أصبح حلالا شرعًا. وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وقال الشيخ في تغريدته:

قوات حماس البرتقالية لحماية الحدود ومنع المواطنين من الوصول إلى الحدود في مسيرات العودة، التنسيق الأمني الحلال شرعا.

قوات حماس البرتقالية لحماية الحدود ومنع المواطنين من الوصول إلى الحدود في مسيرات "العودة "!!!! التنسيق الأمني الحلال شرعا!!!! pic.twitter.com/lWLeh240dl — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) ٣١ مارس ٢٠١٩

وجاءت أقوال المسؤول الفلسطيني، على خلفية الانتقادات المستمرة التي توجهها حركة حماس للسلطة الفلسطينية، بسبب التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن رام الله تفضل النأي بالنفس فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، وتحافظ على الحد الادنى للعلاقة معها.

وجاءت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، على خلفية انطلاق مسيرة في قطاع غزة، مساء أمس السبت، بعنوان "مليونية العودة" من كافة أنحاء القطاع، صوب الحدود مع إسرائيل، إحياء لذكرى "يوم الأرض".

وسقط أربعة فلسطينيين قتلى خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بعد خروج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في هذه المظاهرات، للاحتفال بمرور عام على بدء "مسيرات العودة".