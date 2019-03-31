رئيس وزراء الجزائر يوجه أعضاء الحكومة بمزاولة مهامهم لحين تشكيل حكومة جديدة

وجه رئيس الوزراء الجزائري المكلف، نور الدين بدوي، أعضاء الحكومة الحاليين بمواصلة مزاولة مهامهم لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن كان مقررا الإعلان عن تشكيلها قبل أسبوع.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب قناة "النهار" الجزائرية، "طلب الوزير الأوّل نور الدين بدوي من أعضاء الحكومة الحالية مواصلة مهامهم بشكل عادي إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع أعضاء الحكومة".

© REUTERS / RAMZI BOUDINA الجزائر... المجلس الدستوري لم يجتمع للبت في أمر بوتفليقة حتى الآن

وكان رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أكد أمس السبت، أن مقترح الجيش بتفعيل المادة الدستورية التي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية يضمن الاستقرار للبلاد، وذلك في ظل احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونقل السلطة لمجلس رئاسي.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن صالح عقد اجتماعا ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني "لدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط، موجة احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، وفي 11 مارس تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.