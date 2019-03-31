رئيس وزراء الجزائر يوجه أعضاء الحكومة بمزاولة مهامهم لحين تشكيل حكومة جديدة

وجه رئيس الوزراء الجزائري المكلف، نور الدين بدوي، أعضاء الحكومة الحاليين بمواصلة مزاولة مهامهم لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن كان مقررا الإعلان عن تشكيلها قبل أسبوع.