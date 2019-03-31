مسؤول ليبي: تشكيل الحكومة التي تحدث عنها حفتر ضمن بنود المؤتمر الجامع

أكد مدير إدارة الإعلام الخارجي في الحكومة الليبية المؤقتة، مالك الشريف، أن تشكيل حكومة موحدة، ستكون ربما من ضمن بنود المؤتمر الجامع المقرر عقده، في أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف الشريف أن تشكيل الحكومة الليبية يعزى لإنهاء الإنقسام بين مؤسسات الدولة الليبية، التي تحدث عنها قائد الجيش، خليفة حفتر، وبأنه أنه لا توجد معلومات متوفرة، حتى الآن، بشأن تشكيل الحكومة، لكنه أكد أن حفتر لن يقوم بإنشاء حكومة خارج الإطار العام للدولة الليبية.

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يبشر بموعد حل الأزمة في ليبيا (صور)

وأشار الشريف في تصريحات خاصة لـ" راديو سبوتنيك" ، إلى أن هدف حفتر الوحيد توحيد مؤسسات الدولة، لإنهاء الأزمات التي تمر بها البلاد، علما بأن الحكومة التي ستتشكل ستكون بالتنسيق بين جميع الأطراف في شرق ليبيا وغربها وجنوبها.

وأضاف الشريف أن ما تقصده الأمم المتحدة وتبني أهدافها عليه هو المؤتمر الجامع الذي سُيعقد في منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل، وسيكون الفيصل لحل الأزمة السياسية في ليبيا وإنشاء حكومة موحدة أو الإعلان عن الانتخابات الرئاسية والنيابية الجديدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في وقت سابق إن ثمة مؤشرات على أن قائدي ليبيا المتنافسين قد يتوصلان لأول مرة إلى حل الخلاف بشأن السيطرة على الجيش، وسط جهود للتغلب على الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات أطلقها قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، قال فيها، إن ليبيا ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراجة، للأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، تنهي الانقسام الحاصل حاليا بين مؤسسات الدولة.