الملك سلمان بصحبة 14 أميرا في رحلة العودة

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تونس اليوم الأحد عقب زيارة رسمية بدأت الخميس الماضي.

وزار الملك تونس قبل يومين من بداية القمة العربية التي عقدت اليوم في العاصمة التونسية، وترأس الملك وفد السعودية في اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY من تونس... اتصال هاتفي من الملك سلمان إلى رئيس كازاخستان