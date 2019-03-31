بالفيديو... تقديم خاص من السبسي للسيسي في القمة العربية

تحية خاصة وتقديم مختلف كان من نصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي عقدت في تونس اليوم لأحد.

وقدم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليلقي كلمته في القمة العربية ببيت شعر لشاعر النيل حافظ إبراهيم.

وقال السبسي: "يسعدني أن أقدم فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكني قبل ذلك أود أن أتقدم بتحية إلى الشعب المصري الأبي، وأذكر بالبيت الخالد الذي قاله حافظ إبراهيم في شعره العظيم وهو يقول "كم ذا يكابد عاشق ويلاقي.. في حب مصر كثيرة العشاق".

وهو ما استقبله حضور الجلسة بتصفيق حاد، قبل أن يشكر الرئيس السيسي نظيره الباجي قايد السبسي الذي كان يترأس القمة في دورتها الـ30.



