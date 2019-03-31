بعد فشل تشكيل حكومة جديدة للجزائر للمرة الثانية... بدوي يطلب من الوزراء الاستمرار

© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER وزير الخارجية الفرنسي يشيد بحضارية المظاهرات في الجزائر

الجزائر — سبوتنيك . وقال مسؤول جزائري رفيع، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن نور الدين بدوي عقد اجتماعا مع وزراء الحكومة، وطلب منهم مواصلة العمل، وفقا لنفس آليات العمل الحكومية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي طلب رئيس الحكومة الجزائرية نور الدين بدوي، بعد إخفاقه للمرة الثانية في ظرف في تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى قبل ثلاثة أسابيع.

وفي الحادي عشر من مارس/آذار الحالي كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدوي بتشكل حكومة جديدة واستحدث منصب نائب رئيس الحكومة يشغله وتولاه رمطان لعمامرة الذي حمل أيضا حقيبة الخارجية.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي بالإعلان في بداية الأسبوع التالي عن الحكومة الجديدة، لكنه أخفق في تشكيلها، بعد رفض الأحزاب والنقابات والشخصيات المستقلة المشاركة في الحكومة.