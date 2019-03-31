باستخدام "الأقمار الصناعية"... النيابة العامة السعودية تكشف تفاصيل جريمة سطو مسلح

كشفت النيابة العامة السعودية تفاصيل جريمة الاعتداء على إحدى فرق نقل الأموال وتغذية الصرافات، باستخدام تقنيات الربط عبر الأقمار الصناعية في تعقب مرتكبي الجريمة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد 31 مارس/ آذار، مشيرة إلى قول مصدر مطلع، إنه تكشف للنيابة العامة تفاصيل قيام الجناة بالتخطيط المسبق لهذه الجريمة والحضور لموقع الحادثة، حوالي ثلاث مرات قبل الواقعة لمسح الموقع ومعرفة مداخله ومخارجه وكيفية الهروب منه بطريقة آمنة وتقسيم الأدوار بينهم على أرض الواقع.

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وقالت الوكالة إن أحد الجناة قام بانتحال شخصية عامل نظافة في موقع الجريمة وبحوزته مسدس ناري، بعدما سرب موظف شركة نقل الأموال كافة المعلومات المتعلقة بهذه المهمة لشركائه وخصوصا ما يتعلق بالتوقيت والمبلغ المالي الذي بحوزتهم.

وتابعت: "عند وصول ناقلي الأموال وبمجرد شروعهم في عملية التغذية لجهاز الصراف الآلي قام المتهم بإشهار سلاحه الناري عليهم وأطلق طلقة نارية في الهواء بقصد التخويف"، مضيفا: "قام شريكهم الذي يعمل بنقل الأموال بتخويف زملائه من مخاطر المقاومة أو محاولة رد الاعتداء".

واستطردت: "توجه الأول نحو حامل النقود، وقام بتهديده بالسلاح الذي معه وأخذ كامل المبلغ الذي بحوزته، ثم حضر أحد الجناة يقود دراجة نارية واصطحب معه آخر ولاذا بالفرار من موقع الجريمة".

وهرب أحد الجناة إلى إحدى الدول المجاورة وتم استرداده عن طريق النيابة العامة، كما تم العثور على جزء من المبلغ المستولى عليه، وأسفر التحقيق مع المتهمين عن توجيه الاتهام لهم بتشكيل عصابي مسلح، والاستيلاء على مبلغ وقدره (850,000) ريال تحت تهديد السلاح.