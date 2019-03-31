"أنصار الله" تقصف بالصواريخ مواقع للجيش اليمني في عسير ومقتل وإصابة العشرات

أعلنت جماعة "أنصار الله"(الحوثيين)، اليوم الأحد، أن مقاتليها كبدوا الجيش اليمني، خسائر كبيرة في الأرواح جراء قصف صاروخي استهدف مواقعه قبالة عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن الجماعة "أطلقت خمسة صواريخ محلية الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات كبيرة للجيش اليمني قبالة منفذ علب في عسير".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع للجيش اليمني قبالة منفذ علب في عسير

وحسب المركز، أوقع القصف الصاروخي عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش اليمني.

في سياق آخر، أشارت "أنصار الله" في تغريدة لمركزها الإعلامي على "تويتر" إلى أن مسلحيها قنصوا خلال الـ 48 الساعة الماضية نحو 40 عسكريا بينهم سعوديون وسودانيون في جبهتي جيزان ونجران جنوب غربي السعودية.

وتدور معارك متواصلة بين الحوثيين من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي من جهة أخرى في مناطق متفرقة من اليمن بينها مناطق متاخمة لقطاع عسير.

وأمس السبت أعلنت جماعة "أنصار الله"، أن مقاتليها شنوا هجوما على مواقع للجيش اليمني قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير، وتمكنوا من السيطرة على عدة مواقع، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش.

ويقوم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات جوية وبرية وبحرية لمساندة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مسلحي جماعة "أنصار الله".

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.