البيان الختامي للقمة العربية يرفض خطوات إسرائيل في القدس الشرقية

رفض البيان البيان الختامي للقمة العربية، في تونس، جميع الخطوات الأحادية، التي تتخذها إسرائيل في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن تلك الخطوات هدفها تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.