"بيان تونس": العرب يرفضون قرار واشنطن ويدعمون حق سوريا في استعادة الجولان المحتل

أكد البيان الختامي للقمة العربية، في تونس، أن أي قرار أو إجراء لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان، غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

القاهرة — سبوتنيك. وجددت القمة العربية، في بيانها الختامي، اليوم الأحد 31 مارس / آذار، رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وتعتبره باطلا وانتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI البيان الختامي للقمة العربية يرفض خطوات إسرائيل في القدس الشرقية

وجاء في البيان الختامي للقمة العربية "إعلان تونس" الذي تلاه وزير الخارجية خميس الجهيناوي، مساء اليوم الأحد: "تؤكد أن أي قرار أو إجراء لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".

وأضاف البيان الختامي: "نؤكد على الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة هضبة الجولان المحتل".

وتابع البيان: "نؤكد رفضنا للخيارات العسكرية التي تزيد من تعقيد الأزمة ومعاناة الشعب السوري، ونؤكد أهمية الدور العربي لمساعدة سوريا في الخروج من الأزمة الراهنة".