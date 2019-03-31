"بيان تونس": العرب يرفضون قرار واشنطن ويدعمون حق سوريا في استعادة الجولان المحتل

القاهرة — سبوتنيك. وجددت القمة العربية، في بيانها الختامي، اليوم الأحد 31 مارس / آذار، رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وتعتبره باطلا وانتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن.
وأضاف البيان الختامي: "نؤكد على الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة هضبة الجولان المحتل".
وتابع البيان: "نؤكد رفضنا للخيارات العسكرية التي تزيد من تعقيد الأزمة ومعاناة الشعب السوري، ونؤكد أهمية الدور العربي لمساعدة سوريا في الخروج من الأزمة الراهنة".
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