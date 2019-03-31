ملك المغرب يكشف أسباب مقاطعته للقمم العربية

وسبق للمملكة المغربية أن اعتذرت في 2016، عن استضافة القمة العربية نظرا "لتردي الوضع العربي، واكتفاء القمم بالبلاغات الإنشائية الفاقدة للواقعية والنجاعة".
ورجحت مصادر إعلامية عربية، أن غياب محمد السادس عن قمة تونس، يأتي بسبب موقفها من نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر، وعدم تفاعلها بالشكل المطلوب مع المقترحات التي قدمتها المملكة من أجل إنهاء حالة الجمود التي يعيشها الاتحاد المغاربي.
وتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات الإقليمية، من ضمنها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والقرار الأمريكي بشأن الجولان والوضع في ليبيا واليمن، بجانب البحث عن حلول للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.
يذكر أنه اليوم الأحد في تونس العاصمة، عقدت اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.
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