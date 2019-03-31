بشأن الجزر الثلاث... قمة تونس تدعو إيران للتجاوب مع الإمارات

أكد البيان الختامي للقمة العربية الثلاثين المنعقدة في العاصمة التونسية، أن علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل.

© Sputnik . Meriem Gdira "بيان تونس": العرب يرفضون قرار واشنطن ويدعمون حق سوريا في استعادة الجولان المحتل

القاهرة — سبوتنيك . وجاء في البيان الختامي، الذي ألقاه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مساء اليوم الأحد 31 مارس / آذار: "علاقات التعاون بين العرب وإيران قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا للقانون الدولي، والامتناع عن الممارسات التي تقوض بناء الثقة، والاستقرار".

وأضاف البيان: "ندين استهداف أراضي السعودية، والاعتداء على أمنها واستقرارها مقوم أساسي لأمن الخليج".

وتابع البيان: "نؤكد السيادة المطلقة للإمارات على الجزر الثلاث"، ونؤيد جميع الإجراءات السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها وندعو إيران للتجاوب مع مبادرة الإمارات لحل سلمي لهذه القضية أو اللجوء لمحكمة العدل بما سيسهم في بناء الثقة".