أول تعليق رسمي على مغادرة أمير قطر المفاجئة لقمة تونس

قال وزير الخارجية التونسي إن أمير قطر اختار أن يغادر القمة بعد الاستماع للكلمات الافتتاحية، وأضاف الوزير "لا أعتقد أن هناك أي إشكال في ذلك".