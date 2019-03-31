أبو الغيط: احتمالات عمل عسكري سوري لاستعادة الجولان مستبعدة في ظل "فض الاشتباك"

القاهرة — سبوتنيك. وقال أبو الغيط في المؤتمر الصحافي الختامي، مساء اليوم الأحد "الجولان العربي السوري احتل في معركة 1967، ومنذ 67 حتى اليوم، أي حوالي 52 سنة، لم يقم الجيش العربي السوري إلا سنة 73 بعملية عسكرية كبرى لتحرير الجولان، انتهت بوضع قوات فض الاشتباك".
وتابع أبو الغيط "لا أوافق إطلاقا على تسمية أي حكم في أي دولة عربية بالنظام، وأقول حق الدولة السورية في ملكية الجولان، واستعادتها من الاحتلال".
من جهة ثانية أكد البيان الختامي للقمة العربية، في تونس، أن أي قرار أو إجراء لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان، غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وجددت القمة العربية، في بيانها الختامي، اليوم الأحد 31 مارس / آذار، رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وتعتبره باطلا وانتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن.
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