أبو الغيط: احتمالات عمل عسكري سوري لاستعادة الجولان مستبعدة في ظل "فض الاشتباك"

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط استبعاده قيام الجيش السوري بعمل عسكري لاستعادة هضبة الجولان المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967 في ظل وجود قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف".

القاهرة — سبوتنيك. وقال أبو الغيط في المؤتمر الصحافي الختامي، مساء اليوم الأحد "الجولان العربي السوري احتل في معركة 1967، ومنذ 67 حتى اليوم، أي حوالي 52 سنة، لم يقم الجيش العربي السوري إلا سنة 73 بعملية عسكرية كبرى لتحرير الجولان، انتهت بوضع قوات فض الاشتباك".

© Sputnik . Meriem Gdira "بيان تونس": العرب يرفضون قرار واشنطن ويدعمون حق سوريا في استعادة الجولان المحتل

وأضاف أبو الغيط ردا على سؤال حول تأييد الجامعة لعمل عسكري سوري لاستعادة الجولان "قوات فض الاشتباك (الأندوف) موجودة لفصل بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي احتمالات عمل من هذا النوع أراه مستبعدا طالما وجدت هذه القوات".

وتابع أبو الغيط "لا أوافق إطلاقا على تسمية أي حكم في أي دولة عربية بالنظام، وأقول حق الدولة السورية في ملكية الجولان، واستعادتها من الاحتلال".

من جهة ثانية أكد البيان الختامي للقمة العربية، في تونس، أن أي قرار أو إجراء لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان، غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وجددت القمة العربية، في بيانها الختامي، اليوم الأحد 31 مارس / آذار، رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وتعتبره باطلا وانتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن.