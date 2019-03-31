رسميا: بوتفليقة يعلن تشكيل حكومة جديدة ويحتفظ بمنصب وزير الدفاع

أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الأحد، أسماء 27 وزيرا أعضاء حكومة تصريف الأعمال التي أعلن عن نيته تشكيلها في وقت سابق من الشهر الجاري ضمن خطوات لتهدئة أزمة الاحتجاجات المطالبة برحيله.

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA الرئاسة الجزائرية بصدد الإعلان عن حكومة تصريف أعمال تضم عددا من الوزراء الجدد

الجزائر- سبوتنيك. وشمل التشكيل، بحسب وثيقة اطلعت عليها " سبوتنيك "، 27 وزيرا برئاسة الوزير الأول المكلف، نور الدين بدوي، برز فيها احتفاظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع، مع إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله رمطان لعمامرة.

واحتفظ الفريق أحمد قايد صالح بمنصب نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

وعين صابري بوقادوم وزيرا للخارجية خلفا للعمامرة الذي كان يتولى الخارجية إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء، فيما تولى محمد عرقاب منصب وزير الطاقة.

وفي الحادي عشر من مارس/آذار الحالي كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدوي بتشكيل حكومة جديدة واستحدث منصب نائب رئيس الحكومة يشغله وتولاه رمطان لعمامرة الذي حمل أيضا حقيبة الخارجية.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي بالإعلان في بداية الأسبوع التالي عن الحكومة الجديدة، لكنه أخفق في تشكيلها، بعد رفض الأحزاب والنقابات والشخصيات المستقلة المشاركة في الحكومة.