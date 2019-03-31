تسجيل
21:44 31 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    بولسونارو+نتنياهو

    خبير فلسطيني: زيارة رئيس البرازيل لتل أبيب دعم لنتنياهو قبل الانتخابات

    © Sputnik . RONEN ZVULUN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل زيارة الرئيس البرازيلي جير بولسونارو إلى تل أبيب دعما لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل انتخابات الكنيست المبكرة التي تجري بعد أيام، مشددا على أن القضية الفلسطينية أمام تحول خطير من السياسة الدولية.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال عوكل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "زيارة بولسنارو اليوم في حقيقة الأمر دعم لنتنياهو قبل الانتخابات، وهو يسير على خطى ترامب"، موضحا أن "القرار البرازيلي بإنشاء قنصلية أو مكتب دبلوماسي لها في القدس خطوة صغيرة لكنها ذات معنى مؤثر".

    الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو
    © REUTERS / SERGIO MORAES
    رئيس البرازيل يبدأ زيارة لإسرائيل دون حسم قرار نقل السفارة
    وأضاف عوكل "نحن أمام نموذج لتحولات خطيرة على مستوى سياسات ومواقف الدول في العالم إزاء القضية الفلسطينية، في ظل ما تلعبه السياسة الأمريكية للضغط على البرازيل وغيرها من دول العالم لتغيير مواقفها".

    ولفت المحلل الفلسطيني إلى أن "تراجع البرازيل عن قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها بعد ضغط عربي، لكن "عمليا خطوة فتح مكتب دبلوماسي في القدس تمثل نوعا من التقارب مع إسرائيل، لكن ليس للحد الذي يساير واشنطن في سياساتها بشكل كامل".

    ووصل الرئيس البرازيلي إلى تل أبيب، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام هي الأولى له منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير 2019.

    وبحسب جدول الزيارة الرسمية لبولسنارو فإنه سيلتقي مع المواطنين البرازيليين المقيمين في إسرائيل لاسيما وأن العام 2018 شهد هجرة أكثر من 650 برازيليًا إلى إسرائيل.

    ونوه المحلل الفلسطيني بالضغط العربي الذي أفضى لعدول البرازيل عن قرارها بنقل سفارتها للقدس، قائلا "الضغط الذي تمارسه الدول العربية جعل البرازيل تتردد في اتخاذ سياسة مشابهة للولايات المتحدة".

    وزير المواصلات وشئون الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس
    YouTube.com
    إسرائيل تشكر البرازيل بعد افتتاحها "مكتبا دبلوماسيا" في القدس
    وقال عوكل "التحول في سياسات البرازيل ملحوظ، فهي كانت تصوت لصالح فلسطين طوال الوقت في المحافل الدولية، لكنها تغيرت عقب انتخاب الرئيس الحالي الذي أدار الظهر للسياسات السابقة كما يفعل ترامب تماما"، مؤكدا أن "حجم التأثير الأمريكي على البرازيل كبير".

    وأردف "الأمر يتعلق بالموقف والضغط الأمريكي الفعّال، وليس التأثير الإسرائيلي".

    وأوضح عوكل "إسرائيل ليست لها العلاقة الواسعة مع البرازيل التي توازي العلاقة العربية البرازيلية، لكن واشنطن هي الأساس في كل هذه التحولات، نتنياهو لم ينجح من قبل بقدر ما نجح في ظل إدارة ترامب".

    وأكد عوكل "واشنطن تتعامل مع أمريكا اللاتينية باعتبارها الحديقة الخلفية، لذلك فهي تفعل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على سيطرتها ونفوذها في هذه الدول".

    كان القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، اليوم الأحد، أن الحكومة البرازيلية افتتحت مكتبا دبلوماسيا لها في القدس، وذلك بعد أيام من تراجع الرئيس البرازيلي عن وعوده المتكررة بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.

    من جانبها أعلنت الخارجية البرازيلية فتح مكتب في القدس لتعزيز التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار، كجزء من سفارتها القائمة في إسرائيل، وفقا لرويترز.

    ومن المقرر أن تجري انتخابات الكنيست المرتقبة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

    الكلمات الدلالية:
    زيارة رئيس البرازيل لتل أبيب, البرازيل, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركون في مهرجان هولي-ميلا في مركز الثقافة الهندي في موسكو
    حصان ضمن "مجموعة بوتين" والجزائر لا تزال هائجة - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة: روسيا تتدخل في شؤون دول أخرى
    الولايات المتحدة: روسيا تتدخل في شؤون دول أخرى
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك