الرئيس اليمني يشيد بمواقف روسيا الداعمة لليمن

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمواقف جمهورية روسيا الاتحادية الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وعملية التحول المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الأممية وفي مقدمها 2216.

القاهرة — سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم الأحد، المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الـ30 في تونس، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن.

وفي اللقاء، أكد الرئيس هادي "عمق العلاقات المتينة التي تربط اليمن وروسيا"، مشيراً الى "المكانة التي تتبوأها جمهورية روسيا الاتحادية على المستوى الدولي".

© REUTERS / NAIF RAHMA الخارجية الأمريكية: القصف السعودي في اليمن "مروع"

وقال هادي إن "اليمن اليوم يمر بمرحلة صعبة تتطلب دعم ومساندة المجتمع الدولي لها لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة"، مؤكداً على "دور روسيا ودعمها في هذا الصدد".

وحمَل الرئيس اليمني، المبعوث الخاص نائب وزير الخارجية نقل تحياته الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقاً لوكالة "سبأ"، جرى خلال اللقاء "تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن والتطورات العامة في المنطقة".

من جانبه، عبر بوغدانوف عن "سروره باللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك الذي يميز العلاقات الروسية اليمنية".

وقال:

"علاقتنا باليمن قوية وتاريخية ومتجددة".

وأكد "حرص روسيا على أمن واستقرار اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه".

وجدد التأكيد على "موقف روسيا الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته".