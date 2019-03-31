استعدادات على أعلى مستوى... الملك سلمان وولي عهده في زيارة خاصة

استعدت المنطقة الشرقية بشكل خاص لاستقبال الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعد أن وصلا إليها اليوم الأحد.

ووصل الملك سلمان إلى المنطقة الشرقية عائدا من تونس، بينما وصل الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق إليها قادماً من الرياض.

​وبحسب موقع صحيفة "تواصل" السعودية يتوقع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة العاهل الملك سلمان جلسته هذا الأسبوع بالمنطقة الشرقية، وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة له للمنطقة الشرقية.

​وقالت الصحيفة إن المنطقة الشرقية بدأت في الاستعدادات لاستقبال العاهل السعودي وولي عهده، وأشارت إلى أن شوارع المنطقة وطرقها تزينت باللوحات الترحيبية بقيادة المملكة.

​وفي رسالة لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، نشرها على الحساب الرسمي للمنطقة الشرقية رحب بزيارة الملك.

#الأمير_سعود_بن_نايف مرحبا بزيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهما الله للمنطقة الشرقية. pic.twitter.com/78CKYikOXL — إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) March 31, 2019

​وقال إن "المنطقة تبتهج بزيارة راعي مسيرة التنمية في بلادنا الملك سلمان بن عبد العزيز مُتفقدًا الأحوال ومطمئنًا على حصول المواطنين على احتياجاتهم، ومُجددًا العهد بأن تستمر المسيرة بالروح التاريخية ذاتها التي نهضت ببلادنا، ووفرت لها الاستقرار والأمن، فمرحبًا بمليكنا في منطقة الخير والنماء، ‏ونفتح القلوب مُشرعة لاستقبال قائد المسيرة، فمعه نستمر في طريق التنمية والبناء".

وكذلك كتب نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، رسالة للترحيب بالملك وولي عهده.

وجاء في الرسالة التي نشرها حساب المنطقة الشرقية، "… تأتي هذه الزيارات تعبيرًا صادقًا عن عمق التلاحم بين القيادة والشعب وترسيخًا للوحدة الوطنية بين أبناء المملكة في مختلف المناطق وتجسد عمق التلاحم بين ولاة الأمر والمواطنين الذين يكنون لهم عظيم الحب والتقدير".

#الأمير_أحمد_بن_فهد_بن_سلمان مرحبا بزيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهما الله للمنطقة الشرقية pic.twitter.com/NSe7Ez7GnM — إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) March 31, 2019

​وتابع بأن "الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة الشرقية نموًا اقتصاديًا، وازدهارًا معيشيًا على كل الأصعدة، وكذلك إطلاق مشروعات عملاقة بدعم حكومي سخي، وبحرص واهتمام من قيادتنا الرشيدة".

وكان في استقبال الملك عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد آخر من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة الشرقية.

​وأثناء زيارته للمنطقة الشرقية وضع ولي العهد السعودي اليوم حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي، خلال تفقده قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

​وبحسب وكالة "واس"، اطلع ولي العهد على فيلم تعريفي عن مركز الحرب الجوي، وما يوفره من قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، وما سيسهم فيه المركز من تطوير وتحديث للخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، وتوحيد المفاهيم والعقائد القتالية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.