بعد مواجهات دامية... "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 200 من الجيش اليمني

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، مقتل وإصابة أكثر من 200 من الجيش اليمني المدعوم من التحالف، بينهم قيادات، خلال الأربعة الأيام الماضية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قال العميد سريع إن القوات المسلحة في صنعاء صدت وأفشلت زحوفات مكثفة للجيش اليمني على مديرية حيران شمال غربي حجة، مسنودة بغطاء جوي وإسناد بحري مكثف.

© REUTERS / NAIF RAHMA الخارجية الأمريكية: القصف السعودي في اليمن "مروع"

وأكد العميد سريع، إعطاب قوات صنعاء 16 آلية ومدرعة للجيش اليمني خلال التصدي لزحوفاته منها 7 عربات ودبابة وأكثر من 8 آليات.

وذكر أن القوة الصاروخية استهدفت مخزناً للأسلحة تابعاً للواء النخبة بصاروخ بدر بي1 الذكي، واستمرت الانفجارات فيه لساعتين، مشيراً إلى توثيق عدسة الإعلام الحربي للعملية وأنها ستبثُ لاحقاً.

وحسب سريع، "يعاني العدو انهيارات نفسية بعد فشل محاولاته، وأن حالات رفض وتذمر بين صفوف مقاتليه وتبادل للاتهامات بالخيانة وعمليات تصفية تجري لأبناء المحافظات الجنوبية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.